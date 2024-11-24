نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| تفاصيل شخصية مصطفى عباس في "المداح 5" مع حمادة هلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان مصطفى عباس عن تفاصيل شخصيته في الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، وكوكبة من نجوم الفن، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2025.

مصطفى عباس

وقال مصطفى عباس في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني":" اللي رشحني للشخصية الأستاذ أحمد سمير فرج، وأنا بعمل شخصية نادر، والشخصية هتبقى مفاجأة للناس ومؤثرة في أحداث المسلسل، وهنبدأ تصوير في المنيا قريب".

كما كشف "عباس" أيضًا عن أحدث أعماله السينمائية، موضحًا أنه يشارك في فيلم "أحمد وأحمد" بطولة الفنان أحمد السقا وأحمد فهمي.

تفاصيل مسلسل "المداح 5"

يأتي المسلسل ضمن أبرز الأعمال الدرامية التي نالت إعجاب الجمهور خلال السنوات الماضية، ومن المنتظر عرضه في موسم رمضان 2025، كما يشارك في العمل الفنان حمادة هلال، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين سيُعلن عنهم قريبًا، والمسلسل من إنتاج شركة "سكاي برودكشن" وإخراج أحمد سمير فرج.

تفاصيل فيلم "أحمد وأحمد"

وفيلم "أحمد وأحمد" بطولة الفنان احمد السقا واحمد فهمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وفكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وتدور احداثه في إطار أكشن كوميدي.