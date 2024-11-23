نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. ميار الغيطي تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة ميار الغيطي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما وضعت مولودتها الأولى دون الكشف اسمها، بعد 4 أعوام من زواجها.

سبب تصدر ميار الغيطي التريند

وأعلنت ميار الغيطي من خلال صورة نشرتها علي موقع انستجرام، عن وضعها مولودتها الأولى دون الكشف اسمها، بعد 4 أعوام من زواجها.

ميار الغيطي تضع مولودتها الأولى

ونشرت ميار الغيطي صورة لها برفقة مولودتها وعلقت: «اللهم أنبتها نباتًا حسنًا واجعلها قرة عين لنا واحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى».

إطلالة ميار الغيطي في سبوع مولودتها الأولى

وظهرت ميار الغيطي في الصور وهي ترتدي قفطان مغربي باللون الأبيض البصلي، وبأكمام طويلة وواسع من الجزء السفلي، وتركت ميار الغيطي خصلات شعرها منسدلة على كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة.

آخر أعمال ميار الغيطي

وكان آخر أعمال ميار الغيطي، هو مسلسل صدفة الذي تم عرضه رمضان 2024 من بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، ورحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، كما شاركت في مسلسل «جريمة منتصف الليل» بجانب ميار الغيطى كلا من رانيا يوسف، صلاح عبدالله، أحمد عبدالعزيز، حسنى شتا، ملك قورة، محمد عز، أحمد جمال سعيد، على السبع، عفاف شعيب، وعدد أخر من الفنانين.

وأيضا شاركت في مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة: رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.