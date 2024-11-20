القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان حسين فهمي، ضيفا على برنامج «سبوت لايت» الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، يتحدث عن كواليس خاصة من الدورة الخامسة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي يتولى رئاسته.

حسين فهمي في ضيافة «سبوت لايت»

ويكشف حسين فهمي خلال حلقته في برنامج «سبوت لايت» مع الإعلامية شيرين سليمان، عن الكثير من التفاصيل المثيرة حول حياته الخاصة والفنية.

حسين فهمي يكشف كواليس مهرجان القاهرة السينمائي

وأعلنت شيرين سليمان، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» عن استضافة حسين فهمي وشاركت عدة صور معه، قائلة: «النجم الكبير ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي النجم حسين فهمي هينورني ويشرفني في برنامج سبوت لايت»

موعد حلقة حسين فهمي في برنامج «سبوت لايت»

وتابعت شيرين سليمان: «هنتكلم عن الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة، لأول مره هنعرف مفاجاة عن فيلم العار واسرار عن فيلم خلي بالك من زوزو مع النجمة سعاد حسني وتفاصيل تانيه كتير، حصريا لبرنامج سبوت لايت، استنونا يوم الجمعة الساعة11 مساء».

تفاصيل برنامج سبوت لايت

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساءً.

تكريم حسين فهمي بجائزة Golden Globes

ومن ناحية اخري، ينطلق خلال الساعات المقبلة فعاليات حفل تسليم جوائز Golden Globes، وهو واحد من أبرز المناسبات الفنية العالمية، إذ تشهد فعالياته تكريم المتميزين في مجالي السينما والتلفزيون منذ انطلاقه عام 1944، تشهد فعاليته تكريم نخبة من المبدعين في صناعة الترفيه، ومن المقرر أن يتسلم كل من النجمين حسين فهمي ويسرا خلاله جائزة عمر الشريف تقديرا لمشوارهما الفني في إثراء السينما العربية ودورهما الفاعل في تطوير صناعة الترفيه والإنتاج الفني في منطقة الشرق الأوسط.

أحدث أعمال حسين فهمي

ويعد مسلسل "كامل العدد" هو احدث اعمال حسين فهمي من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، إسعاد يونس، تميم عبده، جيهان الشماشرجي وإسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، صدقي صخر، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، تأليف رنا أبوالريش، ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى.