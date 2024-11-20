نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية وشائعة ارتباط.. أسماء جلال تتربع على عرش التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة أسماء جلال محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك إنه ا غنت مع محمد الشرنوبي وايضا خروج شائعه حول ارتباطها بالفنان أمير المصري.

سبب تصدر أسماء جلال التريند

دخلت أسماء جلال التريند بأغنية حفلة 9 مع محمد الشرنوبي، وتم تقديم الأغنية للمرة الأولى ضمن فعاليات الدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي، كما تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يجمع أسماء وأمير في أحد حفلات الفنان عمرو دياب على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي مؤخرا.

أسماء جلال تتألق في أغنية حفلة 9

شاركت أسماء جلال مع الفنان محمد الشرنوبي في أغنية حفلة 9 التي حققت حتى الآن ما يقرب من 70 ألف مشاهدة في 3 أيام على يوتيوب، والأغنية من كلمات فلبينو، ألحان محمد الشرنوبي، توزيع عمرو البنا ومحمد الشرنوبي، ومكس وماستر عمار خاطر.

سبب شائعة ارتباط أمير المصري وأسماء جلال

وظهر الثنائي في حالة تناغم كبير ورقص على الأغاني، والذي لم يكن الظهور الأول لهما، وايضا ظهورهما معًا في أداء مناسك العمرة، بالإضافة إلى التقاطهما عدة صورة في نفس المكان ونشرها عبر صفحاتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحدث أعمال أسماء جلال

ويعرش حاليا للفنانة أسماء جلال في السينمات، فيلم الفستان الأبيض الذي تشارك في بطولته مع ياسمين رئيس، والعمل من تأليف وإخراج جيلان عوف، وايضا بدأت أسماء مؤخرًا تصوير مسلسل أشغال شقة 2 مع هشام ماجد، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025، ويأتي بعد النجاح الكبير للجزء الأول في رمضان الماضي، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.