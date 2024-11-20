اليوم.. طرح فيلم "الفستان الأبيض" لـ ياسمين رئيس وأسماء جلال على شاشات السينما

أحمد جودة - القاهرة - اليوم.. طرح فيلم "الفستان الأبيض" ل ياسمين رئيس وأسماء جلال على شاشات السينما

ينطلق اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2024 طرح فيلم "الفستان الأبيض" في دور العرض المصرية، بطولة ياسمين رئيس وأسماء جلال وأحمد خالد صالح، ليشعل المنافسة في موسم السينما الحالي بين قائمة الأفلام المعروضة.

أبطال وصناع فيلم "الفستان الأبيض"

الفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال وسلوي محمد علي ولبني ونس وأروي جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال، ويضم فريق العمل "عمر أبو دومة" كمدير تصوير، مع تصميم الأزياء من قبل "ريم العدل"، والموسيقى التصويرية من تأليف "خالد حماد"، والإشراف الفني والديكور بقيادة "عاصم علي".

اليوم.. طرح فيلم "الفستان الأبيض" ل ياسمين رئيس وأسماء جلال على شاشات السينما

أحداث فيلم "الفستان الأبيض"

حيث تدور أحداث الفيلم حول "وردة"، وهي عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، مما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة للبحث عن فستان بديل من خلال هذه الرحلة، تجد وردة نفسها أمام رحلة أعمق لاكتشاف ذاتها وإعادة التفكير في علاقتها بالمدينة التي تعيش فيها.

كما حظي فيلم "الفستان الأبيض" بعرضه العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، حيث نافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وقد شهدت السجادة الحمراء حضورًا لافتًا لنجوم الفن الذين حرصوا على دعم الفيلم وتهنئة فريق العمل على هذا الإنجاز.