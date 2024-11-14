بسبب مهرجان القاهرة السينمائي.. تامر أمين يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الإعلامي تامر أمين محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب تصريحاته عن الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي، خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع عبر قناة «النهار».

سبب تصدر تامر أمين التريند

أوضح تامر أمين أن مهرجان القاهرة السينمائي يُعد مهرجانا دوليا وعريقا، كما أنه أُطلق قبل أن تعرف الكثير من الدول السينما، قائلا: «اعتقد اتعمل في السبعينات وقت سعد الدين وهبة، ما ينفعش تعدي أن عندنا مهرجان.. لا أحنا عندنا واحد من كبار مهرجانات العالم».

تامر أمين يشيد بدعم مهرجان القاهرة السينمائي للقضية الفلسطينية

وعبر تامر أمين عن سعادته من الافتة الذكية التي قام بها بعض الفنانين المصريين خلال مشاركتهم بالمهرجان، وهى إبراز الرسالة الرمزية التي يرغبون في توصيلها للعالم وهى «دعم القضية الفلسطينية».

مهرجان القاهرة السينمائي يعطي فرصة للوجوه الجديدة

وأشاد أمين بظهور عدد كبير من الوجوه الجديدة في المهرجان، قائلًا إن 90% من الفنانين المشاركين بالمهرجان وجوه جديدة، وهذا يعني أن المجال الفني لم يعد حكرًا على مجموعة من الفنانين فقط.

نبذة عن مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أقدم مهرجان سينمائي في العالم العربي وإفريقيا، حيث تم تأسيسه في عام 1976، يُعد المهرجان منصة هامة لعرض الأفلام من مختلف أنحاء العالم، ويتميز بتقديم مجموعة متنوعة من الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة، يتم خلال المهرجان تكريم الشخصيات السينمائية البارزة، وتُمنح الجوائز للأعمال المتميزة في مختلف الفئات، يُعتبر المهرجان أيضًا فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين صناع السينما والنقاد والجمهور، مما يسهم في تعزيز الثقافة السينمائية في المنطقة.