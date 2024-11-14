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أحمد جودة - القاهرة - أحيا برنامج «صباح الخير يا مصر تقديم الإعلاميين» رجائي رمزي ودينا شرف عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، ذكرى ميلاد الفنان يوسف عيد وذلك من خلال تقرير تليفزيوني بعنوان «في ذكرى ميلاده.. «يوسف عيد» مسيرة فنية مليئة بالضحك والإبداع».

يوسف عيد

تفاصيل التقرير

وأفاد التقرير: «تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل يوسف عيد، الذي ترك بصمة كوميدية لا تُنسى، ورغم رحيله فإن أدواره المتميزة في الأفلام والأعمال الكوميدية مازالت حاضرة بقوة، ويتداولها رواد السوشيال ميديا باستمرار كتعبير عن محبة له ولأعماله التي أضافت الكثير للكوميديا المصرية».

مشوار يوسف عيد الفني

وأضاف: «بدأ يوسف عيد مشواره الفني بعد رحلة بحث طويلة عن فرصة، وذلك عقب التحاقه بالمعهد الأزهري وحصوله على الثانوية الأزهرية، حيث لم يُكمل دراسته الجامعية بسبب شغفه بالفن».

وتابع التقرير: «دخل عالم التمثيل في سن 27، حيث كانت بدايته من خلال مسرحية «نحن لا نحب الكوسة»، تلاها ظهوره في دور صغير في فيلم «شقة في وسط البلد»، للتوالى أعماله بعد ذلك ويشق طريقه نحو الشهرة والنجاح في عالم الفن».



