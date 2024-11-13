انت الأن تتابع خبر إطلالة جريئة لنجوى كرم تثير الجدل على مواقع التواصل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة اللبنانية نجوى كرم لانتقادات واسعة بعد نشرها صوراً جديدة عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث اعتبرها البعض "جريئة بشكل زائد" وغير مناسبة لسنها. وظهرت نجوى في الصور مرتدية بدلة جلد سوداء ونظارات لافتة، مع تغيير لون شعرها إلى الأشقر، مما جعل البعض يرون في الإطلالة محاولة لتبدو أصغر سناً بشكل "مفتعل."



وتفاوتت آراء المتابعين حول الصور

فبينما رأى البعض أن نجوى صاحبة موهبة وتاريخ فني ولا تحتاج لمثل هذه الإطلالات للفت الانتباه، اعتبر آخرون أن الإطلالة تعكس حيوية وتجددًا، موضحين أن مظهرها أظهر قوامها الرشيق وأبرز روحها الشبابية.



الإطلالة الجديدة تأتي ضمن جلسة تصوير خاصة بإعلان ترويجي لبرنامج "أرابز غوت تالنت"، الذي تشارك فيه نجوى كعضو في لجنة التحكيم. وكانت أولى حلقات الموسم السابع من البرنامج قد انطلقت بحضور الإعلامي الساخر باسم يوسف، الذي أضاف لمسة من المرح بعد دخوله إلى الاستوديو على نغمات أغنية المصارع جون سينا.



وحظي باسم بتفاعل واسع من الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم، الذين تضم أيضًا الفنان ناصر القصبي إلى جانب نجوى كرم. وعبّر يوسف عن دعمه لكل موهبة في البرنامج، نافياً أن يكون قاسيًا مع المتسابقين، فيما أضفى جوًّا من الدعابة بقوله ممازحاً نجوى كرم: "يخرب بيتك شو حبيتك"، مما أشعل موجة من الضحك في الاستوديو .