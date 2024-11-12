لهذا السبب.. محمود عبد العزيز يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - يتصدر اسم الفنان الراحل محمود عبد العزيز محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب ان اليوم يحل ذكري رحيله حيث إنه رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 12 نوفمبر 2016.

سبب تصدر محمود عبد العزيز التريند

ورحل محمود عبد العزيز فى مثل هذا اليوم 12 نوفمبر 2016، استطاع عبر مشواره الفنى تقديم أعمالا مميزة حازت على إعجاب المشاهدين فى مصر والوطن العربى، ولقب بالساحر لكونه ساحر أمام الكاميرات وعلى الشاشات، قادر على جذب الأعين وسرقة العقول.

كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكري رحيل والده

ومن جانبه، حرص الفنان كريم محمود عبد العزيز على إحياء الذكرى الثامنة لرحيل والده، الفنان محمود عبد العزيز، والتي تحل اليوم 12 نوفمبر، ونشر صورة والده عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وكتب "8 سنين على أكتر يوم فارق في حياتي الله يرحمك يا أبو الرجولة كلها".

سبب رفض تقديم مسيرة محمود عبد العزيز في عمل فني

ويذكر ان الفنان محمد محمود عبد العزيز أوضح من قبل في تصريحات صحفية عن السبب وراء رفضه، هو وشقيقه الفنان كريم محمود عبد العزيز، تقديم عمل فني يتناول سيرة والدهما الراحل الفنان محمود عبدالعزيز، مشيرا إلى ان والده ترك رسالة فنية متكاملة لا تحتاج لإضافة، مضيفًا أنه مهما كان حجم حبهم وتقديرهم له، فلن يستطيعوا تقديم شيئًا جديدًا لمشواره الفني أو إضافة أبعاد أخرى إلى شخصيته الفنية التي قدمها بنفسه، تأثير والده لا يزال مستمرًا حتى الآن في الوسط الفني، وأنه رغم رحيله، يظل إرثه الفني يلهم الجميع، ولا أحد يمكنه إعادة تجسيد هذا الإرث أو تقديمه بشكل آخر.

اخر اعمال محمود عبد العزيز

بلغ رصيد الساحر محمود عبد العزيز فى السينما المصرية حوالى 84 فيلمًا، وقدم من خلال هذه الأعمال عددًا من الأدوار المتنوعة بين الرومانسية والكوميدية والواقعية، استمر محمود عبد العزيز في تقديم الأعمال السينمائية والتلفزيونية حتى سنواته الأخيرة، مع إصراره على تقديم أداء مميز حتى آخر عمل له، فيلم "إبراهيم الأبيض" ومسلسل "جبل الحلال" الذي عُرض في 2014.