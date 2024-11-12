تكريم منى زكي في الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم خلال المؤتمر الصحفي عن تكريم الفنانة منى زكي خلال الدورة ال إقرأ المزيد

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم، خلال المؤتمر الصحفي، عن تكريم الفنانة منى زكي خلال الدورة الرابعة التي من المقرر إقامتها في منطقة "البلد" جدة التاريخية بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024، تحت شعار "للسينما بيت جديد".

ستكرم الممثلة المصرية الحائزة على العديد من الجوائز، منى زكي، في حفل افتتاح المهرجان، احتفاء بإنجازاتها ومسيرتها المتميزة في السينما العربية والعالمية.

كما ستقام سلسلة جلسات حوارية منها جلسة حوارية لمنى زكي عقب تكريمها.

من جانبها، أكدت جمانا راشد الراشد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي؛ على التزام المهرجان بدعم الأصوات النسائية في عالم السينما قائلة: "إنه لمن دواعي الفخر أن نستهل دورة هذا العام من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بتكريم سيدتين تعتبران أيقونتين في الفن السابع، وهما منى زكي وفيولا ديفيس. فكلتاهما تجاوزتا كونهما فنانتين بارعتين، لتغدوان أيضا ناشطتين ملتزمتين بقضايا إنسانية متنوعة تتجاوز حدود إبداعهما الفني. وإننا نتطلع بشغف إلى استقبالهما في جدة، للاحتفاء بإسهاماتهما الاستثنائية".

وقالت منى زكي: "أشعر بامتنان عميق لهذا التكريم من مهرجان البحر الأحمر. لقد تابعت عن كثب وأعجبت بالعديد من الإنجازات الثقافية، لا سيما في مجال السينما التي ظهرت في المملكة العربية السعودية، ومن خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي. وأتطلع قدماً إلى المشاركة في المهرجان والاحتفال بسحر صناعة الأفلام برفقة هذا الحشد الرائع من المواهب القادمة ى من جميع أنحاء العالم."