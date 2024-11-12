خروج مسلسل "برمودا" لـ سامح حسين من موسم رمضان 2025 أعلن الفنان سامح حسين عن خروج مسلسله برمودا من موسم رمضان 2025.وكتب سامح حسين عبر حسابه على Facebook: ما ش إقرأ المزيد

أعلن الفنان سامح حسين عن خروج مسلسله "برمودا" من موسم رمضان 2025.



وكتب سامح حسين عبر حسابه على Facebook: "ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، تأجيل مسلسل "برمودا" إلى ما بعد رمضان".

وتابع سامح حسين ليعلن عن أعمال سينمائية جديدة يحضر لها قائلا: "انتظروني قريبا إن شاء الله في فيلمين "تحت الطلب" و"استنساخ".

وكان مسلسل "برمودا" يعد عودة لسامح حسين للمشاركة في الموسم الرمضاني بعد غياب سنوات.

يذكر أن آخر أعمال سامح حسين كان فيلم "ساندويتش عيال".

فيلم "ساندويتش عيال" بطولة سامح حسين، نور قدري، إسماعيل فرغلي، إيمان السيد، إبرام سمير، الطفل يوسف صلاح، الطفل منذر مهران، نور حمزة، زياد الشرقاوي، ومن إخراج هاني حمدي.

كما قدم سامح حسين مسرحية "عامل قلق" وشاركه في بطولتها سمر علام، محمد مبروك يوركا، وفاء سليمان، عماد عبدالمجيد، طارق دياب، مصطفى سعيد، باسم سليمان، محمد صفاء، حامد الزناتي، رامي حازم، حسن علي، محمد مصطفى تيكا، نورهان عشوش، سما نصر الدين، سهيلة الأنور، منة عاطف، كتابة محمد الزناتي، وإخراج إسلام إمام، ومن إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية.