نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد التاجي: أنا حفيد ممثل كبير كان يرفض إن أقول إني حفيده في بدايتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان محمد التاجي أنه يتمتع بصحة جيدة، وأن الفنان عبد الوارث عسر هو جده، مضيفًا: "أنا افتخر إنه جدي ولكنه كان يرفض في البداية إني أقول إني قريبه وبعد نجاحي في مسلسل "البشاير" علم إني ممثل جيد، وذكرياتي كثيرة مع جدي الفنان عبد الوارث عثر وهو محب للحضارة المصرية والتاريخ المصري، واخدت منه احترام الذات واحترام مهنتي وأحيانًا العصبية".

أبرز تصريحات محمد التاجي

وأضاف محمد التاجي خلال حلوله ضيفًا ببرنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي د. عمرو الليثي، أن معظم أدواره كان أب وكانت الأعمار متقاربة وكان جسمه ضئيل ويظهر أنه فوق السن، كما أنه أجرى عملية في سن الثلاثين وهذا ساهم في أن ظهوره بشكل كبير السن.

وتابع أن أسرته كان فيها حب واحترام وليس شدة بالمعنى المقصود لها، وأن بدايتي بالفن هو مسلسل " البشاير" وهي البداية الحقيقية ومن قبلها مسرحية "المتزوجون" والتي شهدت مشاركة عدد كبير من الفنانيين ففي البداية وبدايتها كانت هويدا قبل شيرين، مضيفًا: "أنا صورت معاهم سنة ونصف ودوري كان يمثله قبلي الفنان محمد أبو الحسن والصدفة لعبت دور في انضمامي لهذه المسرحية والتي تناوب على المشاركة بها عدد كبير من الفنانين نتيجة استمرار العرض لفترة طويلة وكان سمير غانم وجورج وزكريا موافي ونجاح الموجي هم الذين استمروا بشكل دائم طول العرض".

محمد التاجي يتحدث عن دوره بمسلسل البشاير

وأشار إلى أن دوره بمسلسل البشاير كان من أهم الأدوار وكان نقطة انطلاقه، ومازالت تلك الشخصية موجودة ومحبوبة لدى الجماهير، وأيضًا قدمت شخصية العمدة في قضية صفية ومصر الجديدة وسكة الهلالي وسنوات الحب والملح.