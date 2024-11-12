فن ومشاهير

"هل أصبح الحرامي رمزًا للبطولة؟".. فنانون يثيرون الجدل بأدائهم الكوميدي في دور اللص (تقرير)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - محمد ابراهيم -  

في عالم السينما، هناك شخصيات تظل عالقة في أذهان الجمهور، ومن بين هذه الشخصيات، يأتي دور اللص أو الحرامي. وعلى الرغم من أن هذا الدور يرتبط عادةً بالجريمة والسرقة. 

 

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المشاهير الذين قاموا بدور لص

 

4a33bba2d6.jpg

يوسف الشريف - في فيلم "عائلة زيزي"، حيث قدم شخصية لص بطريقة كوميدية.
عادل إمام - في فيلم "الزعيم"، حيث جسد شخصية حرامي بطريقة فكاهية تحمل الكثير من المواقف الكوميدية.

 

أحمد حلمي - في فيلم "1000 مبروك"، حيث قدم شخصية تتورط في مواقف سرقة بطريقة ساخرة.

 

14bc4efaaa.jpg

هاني رمزي وحسن حسني في غبي منه فيه حيث لعب دور لص بطريقة كوميدية تجذب الجمهور.

سامح حسين في مسلسل اللص والكتاب

سمير غانم  في عدة أفلام، حيث قدم شخصيات لصوص بطريقة فكاهية، مثل فيلم "الزواج على الطريقة الحديثة".

هؤلاء الفنانون تمكنوا من تقديم أدوار الحرامي بشكل يجمع بين الكوميديا والدراما، مما جعل الشخصيات التي قدموها تترك أثرًا في ذاكرة الجمهور.
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا