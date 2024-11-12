"هل أصبح الحرامي رمزًا للبطولة؟".. فنانون يثيرون الجدل بأدائهم الكوميدي في دور اللص (تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم -

في عالم السينما، هناك شخصيات تظل عالقة في أذهان الجمهور، ومن بين هذه الشخصيات، يأتي دور اللص أو الحرامي. وعلى الرغم من أن هذا الدور يرتبط عادةً بالجريمة والسرقة.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المشاهير الذين قاموا بدور لص

يوسف الشريف - في فيلم "عائلة زيزي"، حيث قدم شخصية لص بطريقة كوميدية.

عادل إمام - في فيلم "الزعيم"، حيث جسد شخصية حرامي بطريقة فكاهية تحمل الكثير من المواقف الكوميدية.

أحمد حلمي - في فيلم "1000 مبروك"، حيث قدم شخصية تتورط في مواقف سرقة بطريقة ساخرة.

هاني رمزي وحسن حسني في غبي منه فيه حيث لعب دور لص بطريقة كوميدية تجذب الجمهور.

سامح حسين في مسلسل اللص والكتاب

سمير غانم في عدة أفلام، حيث قدم شخصيات لصوص بطريقة فكاهية، مثل فيلم "الزواج على الطريقة الحديثة".

هؤلاء الفنانون تمكنوا من تقديم أدوار الحرامي بشكل يجمع بين الكوميديا والدراما، مما جعل الشخصيات التي قدموها تترك أثرًا في ذاكرة الجمهور.

