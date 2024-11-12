محمد محمود عبد العزيز يرثى والده الراحل في ذكرى وفاته

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان محمد محمود عبد العزيز رسالة مؤثرة لوالده الراحل في ذكرى وفاته من خلال حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك ".

كتب محمد محمود عبد العزيز:'وحشتنى بس كده جيت لحضرتك بدرى المرادى عشان عيد ميلاد تمارا هانم حفيدتك بكره ان شاء الله وانا متأكد ان حضرتك هاتبقى موجود معانا الغريب ان المرادى لقيت حد مستنينى وبيسأل عليا بقاله يومين، عارف طلع مين؟ الراجل اللى اتكلمت عليه فى برنامج صاحبة السعاده اللى جالى وأنا بصور فى بورسعيد وادانى مصحف عشان اقرأ منه لحضرتك، طلع اسمه عم ابراهيم من بورسعيد جه لحضرتك مخصوص وفضل مستنينى عشان كان جايب هدية عشان عيد ميلاد تمارا، هاستأذن حضرتك هانزل صورتى معاه عشان اشكره على ذوقه، احنا عايشين بحسك يا حاج وهانفضل كده احنا وولادنا وولاد ولادنا

(اسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)".

أوضح الفنان محمد محمود عبد العزيز السبب وراء رفضه، هو وشقيقه الفنان كريم محمود عبد العزيز، تقديم عمل فني يتناول سيرة والدهما الراحل الفنان محمود عبدالعزيز.

وفي تصريحات صحفية، قال محمد إن والده ترك رسالة فنية متكاملة لا تحتاج لإضافة، مضيفًا أنه مهما كان حجم حبهم وتقديرهم له، فلن يستطيعوا تقديم شيئًا جديدًا لمشواره الفني أو إضافة أبعاد أخرى إلى شخصيته الفنية التي قدمها بنفسه.