حفيدتا عبدالرحمن أبو زهرة: "مبسوطين جدا بهذا الحدث وفخورين أنه بمصر"

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أحمد جودة - القاهرة - بعد بدء المؤتمر الصحفي للأوركسترا البريطانية قامتا حفيدتا الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة بمداخلة عبر تطبيق زوم وتحدثوا فيه عن مشاركتهم في حفل الأوركسترا البريطاني الملكي، وعبروا عن سعادتهم بأن الحفل سيقام في مصر.

لأول مرة في مصر، يقام حفل موسيقي استثنائي في المتحف المصري بالقاهرة، حيث سيقدم الأوركسترا البريطاني الملكي بقيادة المايسترو الشهير ستيفن بيل عرضًا فنيًا مميزًا في أحد أهم وأعرق الأماكن الأثرية بالعالم،مع العازف العالميتين أحفاد الفنان عبدالرحمن أبو زهرة.

يعد هذا الحفل الفريد من نوعه جزءًا من تعزيز التواصل الثقافي بين مصر وبريطانيا، ويهدف إلى دمج الموسيقى الكلاسيكية مع التاريخ المصري العريق في تجربة جديدة تمنح الجمهور المصري لحظات من السحر الفني وسط القطع الأثرية التاريخية. وسيتضمن البرنامج الموسيقي مجموعة من المقطوعات العالمية، بالإضافة إلى مقطوعات مستوحاة من التراث، مما يعكس أجواء المتحف المصري الفريدة.

حفيدتا عبد الرحمن أبو زهرة

أميرة ومريم أبوزهرة هما حفيدتا الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة وهما حائزتان على العديد من الجوائز في كبرى المسابقات العالمية؛ حيث حصلت أميرة أبو زهرة على الجائزة الذهبية في مسابقة ڤيرتوزوك للتلفزيون المجري، المسابقة العالمية فريتز كرايزلر في ڤيينا، مسابقة جريمو البلجيكية وغيرهم الكثير.

بينما حصلت مريم أبو زهرة على عدة جوائز منها جائزة كسارة البندق في موسكو روسيا، جائزة النوتة الذهبية للتلفزيون النمساوي في ڤيينا، والجائزة الأولى في مسابقة أرتور جريمو البلجيكية.

ولقد سبق لكل منهما تقديم عدد من الحفلات الناجحة في مصر، حيث نال حضورهما وعزفهما الرائع استحسان الجمهور.