القاهرة - محمد ابراهيم - بهاء سلطان يحيي حفلا غنائيا في هذا الموعد

يحيي المطرب بهاء سلطان حفلا غنائيا جديدا في يوم الجمعة الموافق يوم 6 من شهر ديسمبر المقبل لهذا العام الحالي 2024.



بهاء سلطان يروج لحفله الجديد عبر إنستجرام

ونشر القائمين على الصفحة الرسمية للفنان بهاء سلطان البوستر الدعائي للحفل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقوا من خلال خاصية كتابه التعليقات: "بهاء سلطان مباشر في فاميلي بارك يوم الجمعة 6 ديسمبر"، وأرفقوا المنشور برابط حجز التذاكر.

منشور الفنان بهاء سلطان عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام



أحدث أعمال بهاء سلطان



ومن جانبه يشار إلى إن آخر الأعمال الغنائية التي طرحها الفنان بهاء سلطان هى أغنية بعنوان "أنا من غيرك" وهى الأغنية الدعائية لفيلم "الهوى سلطان" بطولة منه شلبي، وأحمد داوود، وعدد اخر من نجوم الفن، والذي إنطلق عرضه في جميع دول العرض السينمائية في الأيام القليلة الماضية، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.



كلمات أغنية أنا من غيرك

وتقول كلمات الأغنية:

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

يا ترى إنت زيي كمان؟

زيي كمان مشتاق لزمان

قعدة عادية ومكالمة بتسأل فيها عليّ

في العربية واقفين والدنيا معدية

نرغي شوية نضحك نسمع كم أغنية

نضحك نسمع كم أغنية

يا ليل يا ليلي يا يا عين

يا ليل نسمع كم أغنية

لما أقول لك تبعد إياك تسمع مني

قرب أكثر إمسك فيّ بكلمة احضني

ازاي تمشي ده إنت لوحدك بس فاهمني

أنا مستني أهو تكلمني.