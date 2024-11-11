القاهرة - محمد ابراهيم - دافعت الإعلامية مروة صبري عن الفنانة أسماء جلال التي تعرضت الفترة الماضية لحملة هجومية شنها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور لها قبل دخولها الوسط الفني وخلعها للحجاب.

مروة صبري تدافع عن أسماء جلال في «قعدة ستات»

وقالت مروة صبري خلال برنامجها «قعدة ستات»: «اتحجبت وقلعت؟.. هي حرة، حسابها مع ربنا، لابسة فستان مفتوح شوية من وجهة نظركم، إيه المشكلة؟ أي فنانة في الدنيا ممكن تلبس فستان مفتوح على الريد كاربت».

وتابعت مروة صبري:« نفسي حد يقولي الحملة الرهيبة اللي معمولة على أسماء جلال دي ليه وعشان إيه وهتستفيدوا بيها إيه؟، الست طالعة وبقيت على أول سلم النجومية سيبوها، ليه دايما أي حد عندما ينجح في مجتمعنا نبدأ نهاجمه، ليه؟! ما نسيب كل واحد في حاله، إلا لو طلعت قالت حاجة إنتوا معترضين عليها».

أحدث أعمال أسماء جلال

ومن ناحية اخري، تعاقدت الفنانة أسماء جلال على المشاركة في فيلم فيها إيه يعني، بطولة الفنان ماجد الكدواني والفنانة غادة عادل، والعمل من تأليف وليد المغازي، مصطفي عباس، محمد أشرف، إخراج عمر رشدي، إنتاج أحمد الجنايني.

كما تشارك في فيلم شمس الزناتي، حيث تقدم دور البطولة أمام محمد إمام، ويشارك في العمل أحمد خالد صالح، مصطفى غريب، أحمد أنور، والعمل من إخراج عمرو سلامة، ويواصل صناع العمل على التصوير، ومن المقرر عرضة في العام القادم.

اخر اعمال اسماء جلال

وكان اخر اعمال اسماء جلال هو فيلم اللعب مع العيال" بطولة الفنان محمد إمام، إخراج شريف عرفة، وشاركت أيضا كضيف شرف في فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف ومحمد ممدوح وكريم قاسم وعلي صبحي.