إقامة جبرية ونقطة سودا.. موسم الدراما الشتوية

القاهرة - محمد ابراهيم -

يبدأ موسم الدراما الشتوية ومن المقرر أن تكون البداية مع مسلسل "نقطة سودا" الذي من المقرر عرضه خلال أيام، ويلحق به بعد شهر مسلسل "إقامة جبرية" وذلك بعد وصلة من التأجيلات.

مواعيد عرض إقامة جبرية ونقطة سودا

تبدء شبكة قنوات MBC masr عرض مسلسل “نقطة سوداء” بعد يوم على أن يوم أول أيام عرضه الثلاثاء القادم 12 من نوفمبر الجاري، بينما سيكون موعد عرض “إقامة جبرية” يوم 12 ديسمبر المقبل.

تفاصيل مسلسل "نقطة سودا "

يشارك في بطولة مسلسل نقطة سوداء، مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، أحمد خالد صالح، سماح أنور، هاجر أحمد، هدى الإتربي، أحمد بدير، أحمد مجدي، أشرف عبد الغفور، ومازن عبد الناصر، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة، وتدور أحداث مسلسل نقطة سودا لـ أحمد فهمي في إطار تشويقي رومانسي، ويتكون من 15 حلقة.

تفاصيل إقامة جبرية



يتألف المسلسل من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه آخر العام الحالي عبر منصة watch it ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج. تتناول قصة المسلسل قضايا اجتماعية ونفسية مثيرة. وقد سبق للثلاثي التعاون في مسلسل سابق وأيضًا في فيلم جديد يتم انتظاره، والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.



أحداث مسلسل “إقامة جبرية”



وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "إقامة جبرية" عبر منصة watch it آخر العام الحالي.