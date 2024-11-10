نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. حمدي الرملي يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان حمدي الرملي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلن ابن شقيقه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، وفاة حمدي الرملي.

سبب تصدر حمدي الرملي التريند

ورحل عن عالمنا حمدي الرملي بعد صراع طويل مع مرض الكبد الذي أدى إلى إصابته في النهاية بـ تليف الكبد، وتوفي في عمر يناهز 64 عاما.

وفاة حمدي الرملي

سبق، أعلن إيهاب الرملى، ابن شقيق الفنان حمدى الرملى، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، وفاة عمه الفنان حمدي الرملي بعد صراع طويل مع المرض، حيث تعرض الفنان القدير حمدي الرملي منذ فترة لأزمة صحية، دخل على أثرها إلى المستشفى.

سبب وفاة حمدي الرملي

تعرض الفنان حمدي الرملي منذ فترة لأزمة صحية، دخل على إثرها إلى المستشفى، وكان ذلك بسبب اهماله في صحته حيث أصيب بمرض الكبد الذي أدى إلى إصابته في النهاية بـ تليف الكبد، وتوفي.

مسيرة حمدي الرملي الفنية

وشارك حمدي الرملي في أعمال فنية عديدة، منذ بداية مشواره في السبعينات، من خلال مجموعة من أبرز الأفلام، منها: يا دنيا يا غرامي، رومانتيكا، هارمونيك، ظهر الفنان الراحل في فوزاير "المضحكون"، التي قدمها النجم الراحل سمير غانم، ومسلسلات "يوميات ونيس"، و"القرموطي في مهمة سرية"، و"لحظات حرجة"، و"راجل وست ستات"، و"حكايات وبنعيشها".

نبذة عن حمدي الرملي

ولد حمدي الرملي في 27 مارس من عام 1960، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، قدم الراحل شخصية جعيدي صاحب القهوة، في مسلسل "الكبير أوي"، وصل رصيد الفنان الراحل، إلى 62 عملا فنيا، وشارك مع الزعيم عادل إمام، في أكثر من عمل، منها "فرقة ناجي عطا الله"، و"مأمون وشركاه"، وكان أخر ظهور له في رمضان الماضي، من خلال مسلسل "فراولة"، الذي قامت ببطولته النجمة نيللي كريم.

أعمال جمعت حمدي الرملي وعادل إمام

شارك حمدي الرملي في عدة أعمال مع الزعيم عادل إمام، منها عمارة يعقوبيان، فرقة ناجي عطا الله، ومأمون وشركاه، وعمل الرملي مع عدد من النجوم وقدم على مدار مسيرته نحو 60 عملًا من أبرزها راجل وست ستات، نيللي وشريهان، حكايات بنات، سيدنا السيد، والهروب.