نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين رئيس متهمة في قضية اختلاس في الحلقة الأولى من رقم سري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ظهرت الفنانة ياسمين رئيس بدور لقاء في الحلقة الأولى من مسلسل رقم سري، والتي تعمل نائب مدير البنك.

وتدخل ياسمين رئيس ـ لقاء في صراعات بسبب منصبها الجديد في البنك، وتتهم في قضية اختلاس بـ مليون دولار بسبب قضية تحويل لعميل لديها وهو كمال زين ـ باسل الزارو.

وتنتهي الحلقة بوقف لقاء عن العمل، واللجوء للمحامي لطفي عبود ـ صدقي صخر، ليخرجها من القضية ويساعدها.

مسلسل رقم سري من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب، ويعرض العمل على قناة DMC الساعة 8 مساء، وعلى منصة واتش ات الإلكترونية.



وفي سياق آخر، تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلم الفستان الأبيض في السينمات يوم 20 نوفمبر، وذلك بعد عرضه في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.



وتدور أحداث فيلم الفستان الأبيض في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة للبحث عن فستان آخر.



وفيلم الفستان الأبيض بطولة ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي ويشاركه في الإنتاج شركة زا بلانت ستوديوز وياسمين رئيس.



وفي سياق آخر، بدأت ياسمين رئيس تصوير فيلم الهنا اللي أنا فيه، والتي تجسد فيه شخصية إيمان، والعمل من بطولة ياسمين رئيس، كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وإنتاج زيد الكردي، أحمد بدوي، جابي خوري.

وتعاقدت مؤخرًا على مسلسل قتيل اختياري اسم مؤقت لتشارك به في السباق الرمضاني 2025.



وقد نافست ياسمين رئيس بفيلم أنا لحبيبي في دور العرض المصرية والعربية وحصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دور ليلى في الدورة ٧٢ من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والذي تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة. كما حققت ياسمين نجاح كبير في دور شهرزاد في مسلسل جودر في رمضان ٢٠٢٤.