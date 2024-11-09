نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية الفارقة في حياة إياد نصار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل الفنان إياد نصار، اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر، بعيد ميلاده ، حيث ولد في مثل هذا اليوم من عام 1971، وهو يعتبر من الفنانين البارعين الذين أثبتوا جدارتهم في الساحة الفنية المصرية، ويتميز بموهبته وقدرته على اختيار أعماله بعناية، ويظهر تنوعه وتغييره في تجسيد الأدوار، وقد حقق شهرته في مصر من خلال مسلسل "صرخة أنثى" عام 2007، حيث لفت الأنظار لأداؤه المميز، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية في حياة إياد نصار.

اياد نصار



معلومات عن إياد نصار

إياد نصار ممثل أردني من أصول فلسطينية، بدأ حياته المهنية كمدرس ثم انتقل إلى عالم الفن كمساعد مخرج في العديد من الأعمال الأردنية والسورية، برز بشكل لافت بعد مشاركته في المسلسل السوري "الخليفة المأمون"، حيث شكلت هذه البداية لمساره الدرامي، انتقل إلى مصر وأطلق أولى أعماله بمسلسل "صرخة نملة"، الذي حقق شهرة واسعة،استمر نجاحه مع مسلسل "الجماعة" حيث جسد شخصية مؤسس الجماعة حسن البنا، وحقق هذا العمل نجاحًا كبيرًا ونال إعجابًا واسعًا، مما جعله أحد الوجوه المهمة في الساحة الفنية المصرية.

أبرز أعمال إياد نصار الفنية

شارك "نصار" في مجموعة من الأعمال الفنية المختلفة مثل "الخليفة المأمون"، "الجماعة"، "الفرداوي"، "صرخة نملة"، "المواطن إكس"، "موجة حارة"، "حواديت الشانزليزيه"، "سبع أرواح"، "حجر جهنم"، و"الاختيار". كما شارك في أفلام مثل "مصور قتيل"، "يوم للستات"، "ساعة ونصف"، "تراب الماس"، "الممر"، "كازابلانكا"، "الفيل الأزرق"، "رأس السنة"، و"موسى".