نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد القس: أسعى للعمل في مصر منذ 12 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان محمد القس خلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي" عن رغبته القديمة في العمل بمصر، مشيرًا إلى محاولاته المستمرة على مدار 12 عامًا لتحقيق هذا الحلم.

وأوضح القس أنه عمل مع العديد من المخرجين المصريين خارج مصر، وكانوا دائمًا يشجعونه على الانتقال لمصر لأنهم يرونه ممثلًا موهوبًا قادرًا على تحقيق نجاح كبير لكنه، بعد انتهاء العمل معهم، كانت علاقته بهم تتلاشى، وأحيانًا يصل الأمر إلى أن يقوم البعض بحظر رقمه تمامًا.

رسالة الإلهام بعد نجاح "موضوع عائلي"



تحدث القس عن شعوره بعد نجاحه في مسلسل "موضوع عائلي"، حيث شعر أن هذا التوقيت جاء بترتيب إلهي. وأكد قائلًا: "دايمًا كنت بسأل ربنا ليه؟ لكن بعد (موضوع عائلي) حسيت أن هناك رسالة وأن الوقت المناسب قد حان".

وأضاف أنه ربما لو كان قد جاء إلى مصر في وقت مبكر، لم يكن الجمهور سيتقبله بنفس الطريقة الحالية.

تحديات تقديم شخصية "أكرم" في "برغم القانون"



أوضح القس أن شخصية "أكرم" التي جسدها في مسلسل "برغم القانون" كانت شخصية "توكسك" تتسلل إلى حياة الآخرين ببطء وتبرر أفعالها بشكل مقنع.

وذكر أنه تعمق في تقديم الشخصية بشكل يتيح للمشاهدين فهم دوافعها، وتحديدًا في المشهد الذي ينكر فيه نسب أولاده في المحكمة، وهو مشهد وصفه القس بأنه "وجع قلبه" لما يحمله من مشاعر معقدة وصعبة.

التحدي النفسي في تقديم الأدوار السلبية



وأشار القس إلى التحدي الذي يواجهه كممثل حينما يجسد شخصية ذات طابع مؤذٍ، موضحًا أنه يضطر أحيانًا لتبرير أفعال الشخصية لنفسه كي يتمكن من أدائها بشكل متقن.