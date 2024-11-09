نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعرضها لأزمة صحية.. مي عز الدين تطلب الدعاء لوالدتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلبت الفنانة مي عز الدين الدعاء لوالدتها، بعد تعرضها لأزمة صحية، خلال الأيام الماضية، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث كتبت عبر خاصية الاستوري:"أرجوا الدعاء لوالدتي".



آخر أعمال مي عز الدين







وكان آخر أعمال مي عز الدين هو ظهورها كضيف شرف في مسلسل كوبرا، الذي دارت أحداثه في إطار أكشن تشويقي، وقدم محمد إمام خلاله شخصية كوبرا وهو ميكانيكي يملك ورشة تصليح سيارات ويتهم بجريمة قتل مما يضطره للهرب إلى مكان بعيد، وضم مجدي كامل، محمود عبدالمغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، علاء مرسي، هشام إسماعيل، منة فضالي، محمود البزاوي، وكزبره، ومن تأليف أحمد أبو زيد وإخراج أحمد شفيق.





مسلسل “سوق الكانتو”





و أيضًا شاركت في مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ودارت أحداثه في حقبة زمنية قديمة تعود إلى عشرينيات القرن الماضي، وشارك في العمل كل من فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، ثراء جبيل، محمد عبدالعظيم، سلوى عثمان، محمود البزاوي، وضياء عبدالخالق، كما شاركت في مسرحية زواج اصطناعي، بطولة بيومي فؤاد، محمد أنور، مصطفى غريب، ودارات احداثها حول شخصية شروق وفاروق، اللذان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية.