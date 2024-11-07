كندة علوش تعود إلى الدراما التلفزيونية في رمضان 2025 تعود النجمة كندة علوش إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل ناقص ضلع وهو اسم مؤقت تشارك في بطولته مع النج إقرأ المزيد

تعود النجمة كندة علوش إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "ناقص ضلع"، وهو اسم مؤقت، تشارك في بطولته مع النجمتين نيللي كريم وروبي.
مسلسل "ناقص ضلع" من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق، ومن المقرر عرض المسلسل في الموسم الرمضاني القادم 2025، ويأتي هذا بعد مرور ثلاث سنوات على غياب كندة عن الدراما التلفزيونية.
وكان آخر أعمال كندة علوش التلفزيونية مسلسل ستات بيت المعادي، الذي عرض في نهاية 2021 من أعمال شاهد الأصلية، محققاً أعلى نسبة مشاهدة وقت عرضه على المنصة، وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي Why Women Kill والذي لاقى نجاحاً عند عرضه موسمين منه خلال 2019 و2021.
أما أحدث بطولات كندة السينمائية، فجاءت من خلال ثلاثة أفلام عالمية، وهي؛ نزوح للمخرجة سؤدد كعدان، والذي شارك في أكثر من 20 مهرجانًا سينمائيًا دوليًا، من بينها مهرجان فينيسيا، حيث فاز بجائزتين من المهرجان. وفيلمي السباحتان (2021) الذي افتتح مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وباص 22 (2023) الذي جاء عرضه العالمي الأول بنفس المهرجان.
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