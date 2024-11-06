حاكم الشارقة يتفقد ”جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب” في ”معرض الشارقة الدولي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:28 صباحاً - تفقد صاحب السمو، الشيخ الدكتور، سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، المشارك في الدورة الـ43 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وكان في استقبال سموه، الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي أهدى سموه، نسخة من المجموعة القصصية "القاهرة شوارع وحكايات"، وكتاب "مدرسة تحسين الخطوط العربية".

وأثنى حاكم الشارقة على الجناح المصري، مشيدًا بتنوع العناوين والإصدارات التي تعكس ثراء الثقافة المصرية وتراثها العريق.

تشارك وزارة الثقافة المصرية في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي انطلق اليوم، ويستمر حتى 17 نوفمبر الجاري، بأكثر من 2300 عنوان متنوع من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق القومية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للترجمة، وتشمل هذه المشاركة إصدارات بارزة مثل "موسوعة مصر القديمة"، والمجموعة الكاملة لعميد الأدب العربي طه حسين، بالإضافة إلى سلسلتي "ما" و"رؤية"، ومجموعة متنوعة من الإصدارات في الأدب والتاريخ والفنون، منها: "المرأة المصرية والنضال الوطني"، "التراث المصري"، "العقاد الذي لا يعرفه الكثيرون"، "الحسن بن الهيثم"، و"كنوز دار الكتب المصرية".

وتضم أيضًا إصدارات متميزة مثل: "سيكولوجيا الإرهاب"، "عالم مرتضى الزبيدي"، "الدوي الإعلامي"، "العقل المنظم"، "المغول والعالم الإسلامي"، "لماذا تحتاج النظم الديمقراطية إلى العلم"، "حول العدالة على كوكبنا"، و"عصر البراءة".