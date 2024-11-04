بسبب الهوى سلطان.. أغنية أنا من غيرك لـ بهاء سلطان تقترب من المليون

القاهرة - محمد ابراهيم - اقتربت أغنية أنا من غيرك لـ بهاء سلطان من أول مليون مشاهدة، وهي الأغنية الدعائية لفيلم الهوى سلطان من بطولة منة شلبي وأحمد داود، والمقرر عرضه يوم الأربعاء المقبل بدور العرض السينمائي.

أغنية أنا من غيرك لـ بهاء سلطان تقترب من المليون

وتصدرت أغنية أنا من غيرك تريندات السوشيال ميديا بعد 10 أيام على يوتيوب، وهي من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر نادر حمدي، وإنتاج شركة كرافت ميديا لـ حمدي بدر.

أبطال فيلم الهوى سلطان

وضم فيلم الهوى سلطان بطولة منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، خالد كمال، فدوى عابد، ونورين أبو سعدة، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

تفاصيل فيلم الهوى سلطان

والفيلم من نوعية الأعمال الاجتماعية الرومانسية، وتقدم منة شلبي خلال أحداث العمل شخصية سارة وهي تعمل في مصلحة حكومية، ولديها عُقدة من الارتباط بسبب زواج والدها من امرأة أخرى، فيما يظهر أحمد داود بشخصية علي وهو مهندس يعيش قصة حب مع منة خلال الأحداث، أما سوسن بدر فتلعب دور والدة داود ضمن الفيلم.

كلمات أغنية "أنا من غيرك"

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

يا ترى انت زيي كمان، زيي كمان مشتاق لزمان

قعدة عادية ومكالمة بتسأل فيها عليا

في العربية واقفين والدنيا معدية

نرغي شوية نضحك نسمع كام أغنية

نضحك نسمع كام أغنية

لما أقولك تبعد إياك تسمع مني

قرب أكتر امسك فيا بكلمة احضني

ازاي تمشي ده انت لوحدك بس فاهمني

أنا مستني أهو تكلمني

أصل التفاصيل أجمل بكتير بوجودك فيها، بوجودك فيها

أتاريك انت يا حبيبي انت، اللي محليها حياتي انت محليها

أصل التفاصيل أجمل بكتير بوجودك فيها، بوجودك فيها

أتاريك انت يا حبيبي انت

اللي محليها حياتي انت محليها

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

يا ترى انت زيي كمان

زيي كمان مشتاق لزمان