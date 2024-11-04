فيلم ومسلسل.. عمرو وهبة يعلن عن أعماله المنتظرة في الفترة المقبلة

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الفنان عمرو وهبة، حالة من الانتعاش الفني حيث يشارك في الفترة المقبلة في عدة أعمال وهي فيلم ومسلسل وسيبرز لكم دوت الخليج الفني أبرز التفاصيل عن أعماله الفنية القادمة.

قال عمرو وهبة في تصريحات تلفزيونية أنه يشارك في مسلسل "رقم سري" وهو الجزء الثاني من مسلسل "صوت وصورة"، وأن العمل سوف يبدأ عرضه خلال 10 أيام ومكون من 30 حلقة، مضيفًا: "و عندي فيلم "المستريحة" مع ليلى علوي وسيتم عرضه في شهر ديسمبر".

الفنان عمرو وهبة من مسلسل “رقم سري”

أبطال مسلسل "رقم سري"

المسلسل من بطولة كل من صدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

البوستر الرسمي لمسلسل “رقم سري”

آخر أعمال الفنان عمرو وهبة

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو وهبة، هو مسلسل "بقينا اتنين" حيث يتناول العمل قصة امرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب، وكذلك طليقها، وذلك في إطار كوميدي درامي تشويقي، والعمل من نوعية أعمال 15 حلقة.



فريق عمل وصناع مسلسل "بقينا اتنين"

مسلسل "بقينا اتنين" من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، عمرو وهبة، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى، وإخراج طارق رفعت.