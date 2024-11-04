تامر حسني يعلن عن شغفه بتقديم حياة حسن يوسف على الشاشة

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر الفنان تامر حسني عن سعادته الكبيرة وشرفه بتقديم السيرة الذاتية للفنان الراحل حسن يوسف، حيث نشر تعليقًا مؤثرًا على حسابه في "إنستجرام"، مرفقًا بمقطع فيديو قديم للفنان الراحل يرشح فيه تامر لتجسيد شخصيته.

وقال تامر حسني: "كل الشرف أن أقدم سيرته، هذه إشادة عظيمة من فنان أسطوري".

حفل غنائي مبهر بتقنيات متطورة

شهد الحفل الغنائي لتامر حسني إبهارًا جماهيريًا بتصاميم غير تقليدية على المسرح وأفكار متجددة، حيث حضر تامر بصحبة شقيقه حسام، وظهر بشكل استثنائي من أسفل المسرح على بساط متحرك، متدرجًا نحو أعلى نقطة، وسط مؤثرات بصرية مدهشة باستخدام تقنية الهالوجرام.

غنى تامر أغنيته الشهيرة "إرجعلي" وهو يعزف على الجيتار، محاكيًا مشهد التحليق في الفضاء وسط أجواء سحرية أشبه بألعاب الخيال العلمي، مما أدهش الجمهور وأثار حماسهم.

مفاجآت ومؤثرات مذهلة للجمهور

خلال الحفل، أضاف تامر لمسة جديدة بتفاعل مباشر مع الجمهور في فقرة "ريمكس" بقيادة الـDJ العالمي تامر يحيى. ترك المسرح للحظات ليظهر مرة أخرى وسط الصفوف الأخيرة باستخدام منصة هيدروليكية بشكل مفاجئ، ليزيد من الإثارة ويخطف أنظار الحاضرين.

هدية فلسطينية مؤثرة تعكس محبة الجمهور

بينما كان يغني، تلقى تامر عددًا من الهدايا من الجمهور، لكن أبرزها كانت تيشيرت يحمل خريطة دولة فلسطين، وعبّر عن امتنانه العميق للجمهور، معتبرًا هذه الهدية واحدة من أجمل الهدايا التي تلقاها في حياته.

مشاركة المواهب الشابة وإشعال المسرح بالأغاني الاستعراضية

كما لم ينسَ تامر تقديم فرصة لمجموعة من الشباب الموهوبين على المسرح، وشاركهم الغناء، في لفتة مميزة لتمكين المواهب الشابة.

وقدم مجموعة من أغانيه التي أحبها الجمهور، مثل "كفاياك أعذار" و"اطمن" و"Come Back to Me"، مرفقة باستعراضات عالمية أضفت أجواءً من المرح والحماس.

ختام بفقرة DJ عالمية

في نهاية الحفل، شارك كل من الـDJ العالمي تامر يحيى وDJ عمرو So بإحياء فقرة موسيقية مميزة، ليكون الحفل إحدى الفعاليات المذهلة التي تعكس تفوق تامر حسني في تقديم عروض فنية متنوعة ومبهرة، وسط تفاعل جماهيري كبير استمر لأكثر من ساعتين متواصلتين من الإبداع.