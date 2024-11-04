تكريم درة في مهرجان الأفلام القصيرة جدا أقيم مساء الأحد 3 نوفمبر حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الأفلام القصيرة جدا بالعين السخنة VS-Film وشهد ا إقرأ المزيد

أقيم مساء الأحد 3 نوفمبر حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الأفلام القصيرة جدا بالعين السخنة VS-Film، وشهد الحفل تكريم النجمة التونسية درة، والنجمة سوسن بدر.

وعبرت درة عن سعادتها بتكريمها في حفل افتتاح الدورة الأولى للمهرجان، مؤكدة أن هذا التكريم يعني لها الكثير.

وحضر حفل الافتتاح الفنانون أحمد فتحي ومحمد رضوان وعدد من صناع السينما والنقاد، ويستمر المهرجان حتى 7 نوفمبر الجاري.

يذكر أن درة من المقرر أن يعرض لها خلال الدورة المقبلة – الـ 45 - من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلمها التسجيلي "وين صرنا"، أول تجربة لها كمخرجة ومنتجة.

الفيلم مدته 79 دقيقة، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات. وفي مصر، تنتظر زوجها الذي لن يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين، ويتنافس الفيلم مع 13 فيلما آخرين في المسابقة ذاتها.