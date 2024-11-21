نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. بدء محاضرة مع تامر كروان ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت اليوم ندوة مميزة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث اجتمع المؤلف الموسيقي تامر كروان مع الناقد السينمائي عصام زكريا للحديث حول الموسيقى التصويرية للأفلام وأهميتها في تقديم تجربة سينمائية متكاملة.





ومن المقرر أن تستعرض دور الموسيقى في التعبير عن المشاعر والشخصيات داخل الأفلام، وكيف يمكن للموسيقى التصويرية أن تكون أداة أساسية في تعزيز الحبكة السينمائية ونقل الحالة النفسية للجمهور. تطرق تامر كروان إلى أسلوبه في تأليف الموسيقى وكيفية تعاونه مع المخرجين في اختيار الألحان التي تناسب كل مشهد. من جانبه، ألقى عصام زكريا الضوء على تحليل تأثير الموسيقى على المشاهدين، وناقش أمثلة من أعمال سينمائية بارزة.





تأتي هذه الندوة كجزء من أنشطة المهرجان التي تهدف إلى تقديم نظرة أعمق لعناصر صناعة السينما، وإتاحة الفرصة للمبدعين والجمهور للتفاعل ومشاركة الأفكار حول دور الموسيقى في الأفلام العربية والدولية.

نبذة عن تامر كروان

تامر كروان هو مؤلف موسيقي ومهندس صوت مصري بارز، يُعرف بإسهاماته الكبيرة في مجال الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات. وُلد تامر في مصر ودرس الموسيقى وتعلم فنونها على يد متخصصين، مما أكسبه خلفية موسيقية قوية جعلته واحدًا من أبرز الملحنين في عالم السينما العربية.





بدأ تامر كروان مسيرته الفنية في تسعينيات القرن الماضي، ونجح سريعًا في ترك بصمته الخاصة بفضل موهبته في استخدام الموسيقى للتعبير عن المشاعر والأجواء السينمائية المختلفة. تعاون مع عدد كبير من المخرجين المصريين والعرب، وشارك في تأليف الموسيقى التصويرية لأفلام ومسلسلات لاقت استحسانًا كبيرًا من النقاد والجمهور.





يتميز أسلوب تامر كروان بالمزج بين الألحان الشرقية والغربية، والقدرة على نقل الحالة النفسية للشخصيات من خلال الموسيقى، مما جعله ينجح في تقديم موسيقى تتناسب مع مختلف الأنواع السينمائية، سواء الدرامية أو الرومانسية أو الأكشن.





شارك تامر في العديد من الأفلام التي عُرضت في مهرجانات سينمائية دولية وحصدت جوائز، مما أكسبه شهرة وتقديرًا على مستوى عالمي. كما أنه معروف بقدرته على التعاون مع المخرجين بشكل وثيق، لضمان أن تكون الموسيقى جزءًا لا يتجزأ من رؤية الفيلم العامة.





إلى جانب أعماله السينمائية، يشارك تامر كروان في ورش عمل وندوات تهتم بتعليم الموسيقى التصويرية وتحليلها، مما يجعله مصدر إلهام للعديد من المؤلفين والموسيقيين الصاعدين.