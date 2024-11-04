نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. أحمد بتشان يطرح فيديو كليب "من غير زعل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب أحمد بتشان لإصدار فيديو كليب أغنيته الجديدة "من غير زعل"، وهي الأغنية الرئيسية في ألبومه الجديد، ومن المقرر طرح الفيديو يوم الثلاثاء المقبل الساعة 7 مساءً على موقع يوتيوب، ويتعاون فيه مع محمد شحاتة ونادر حمدي.

أصدر الفنان أحمد بتشان أغنيته الثانية من ألبومه الجديد "من غير زعل" بعنوان "قتال"، متوفرة على جميع منصات الموسيقى وموقع يوتيوب، وصوّر بتشان الأغنية في اليونان، وابتعد فيها عن الطابع الدرامي، حيث اعتمدت على موسيقى المقسوم.

تفاصيل أغنية قتال

أغنية "قتال" من كلمات حسام سعيد ومن ألحان محمد شحاتة وتوزيع موسيقي نادر حمدي.

كلمات أغنية قتال

وتقول كلمات الأغنية: “مش كل مين يتدلع.. بيليق عليه الدلع ولا كل طُعم إترمى.. جَرّى الريق وإتبلع مش كل مين يتدلع.. بيليق عليه الدلع ولا كل طُعم إترمى.. جَرّى الريق وإتبلع دي حاجات وقدرات خاصه مش عند كل الناس ده يادوب بيبُص البَصه بيحرك الإحساس قَتّال قتال.. سِحر ودلع وجمال واثق ف نفسه تقيل.. وانا أعز التُقال يا نهار يا نهار.. ده ف حِته تانيه ده نار قابلت كتير وقليل.. والكل جمبه اصفار أول ما بس بيظهر.. بلاقي قلبي إتخطف كان من جماله ده يظهر.. بين الورود وإتقطف أول ما بس بيظهر.. بلاقي قلبي إتخطف كان من جماله ده يظهر.. بين الورود وإتقطف”.