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أحمد جودة - القاهرة - "سعيدة بالاهتمام بهذه النوعية من الأعمال".. تعليق سوسن بدر بعد تكريمها في مهرجان الأفلام القصيرة

شهد اليوم الأحد الموافق يوم 3 من شهر نوفمبر الجاري لهذا العام الحالي 2024، حفل إفتتاح مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة في العين السخنة بحضور اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس والعديد من نجوم وصناع السينما المصريين والعرب والأجانب.

أول تعليق من الفنانة سوسن بدر بعد تكريمها في مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة

قالت الفنانة سوسن بدر بعد تكريمها في مهرجان Vs للأفلام القصيرة إنها سعيدة جدا بهذا التكريم، حيث قالت:

"سعيدة جدا بتكريمي خلال هذا المهرجان، وسعادتي أكبر بالاهتمام بالافلام القصيرة، التي قد تكون نافذة لخروج مواهب كبيرة في عالم الفن".

الفنانة سوسن بدر من تكريمها في فعاليات مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة جدا

أبرز النجوم المكرمين في حفل إفتتاح مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة



وشهد حفل إفتتاح مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة جدا تكريم عدد من نجوم الفن أبرزهم الفنانة التونسية درة، والفنانة سوسن بدر، وعدد آخر من النجوم.

البوستر الدعائي لفيلم Vs Film للأفلام القصيرة جدا



إفتتاح مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة بفيلم تسجيلي عن حسن يوسف ومصطفى فهمي

وفي سياق آخر بدأ حفل إفتتاح مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة جدا بتحية لروح كلا من الفنان الراحل حسن يوسف والفنان الراحل مصطفي فهمي، إضافة إلى إنه تم عرض فيلما تسجيليا عن مشوارهما الفني العريق، بعدما رحلا عن عالمنا في الأيام الماضية.