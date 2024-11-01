نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدير التنفيذي للجونة السينمائي عمرو منسي: مهرجاننا يمكن أن يكون واحد من أهم مهرجانات العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المدير التنفيذي لمهرجان الجونة عمرو منسي، خلال حفل ختام النسخة السابعة من مهرجان الجونة:

"كنا نواجه خلال السنوات الماضية أقاويل عن المهرجان إنه مهرجان للنخبة، ومهرجان فساتين، برغم أنه من أول يوم وهو يعمل على الصناعة، وكان الفضل في ذلك لزميلي الناقد انتشال التميمي (المدير السابق للمهرجان)، الذي وضع أساس هذا المهرجان ونحن نكمل من بعده، ربما لم يستطع التواجد هذا العام معنا، لكنه مع بشرى كانا يعملان على العديد من الأمور داخل المهرجان".



وأضاف المدير التنفيذي للمهرجان: "العام الماضي قلنا في المؤتمر الصحفي إننا اهتممانا بالصناعة، لذلك سوف أتحدث بالأرقام، كان عدد الاعتمادات يصل إلى 800، هذا العام العدد وصل إلى 5 الاف و500 طلب، كذلك عدد التذاكر هذا العام وصلنا إلى حجز 22 ألف تذكرة سينما، وفي الماركت شارك معنا هذا العام 22 شركة من مصر والوطن العربي".

وقال منسي: "هذا المهرجان يمكن أن يكون واحد من أهم المهرجانات على مستوى العالم، لأن مصر تستحق ومدينة الجونة بها جميع الإمكانيات".



وأنهى منسي حديثة قائلا: "هذا العام هو أكثر عام وقفت فيه الدولة بجانبنا وخاصة وزارة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر، كذلك الدعم الذي قدماه لنا المهندس سميح ساويرس والمهندس نجيب ساويرس، وخاصة العام الماضي وإصرارهما على خروج المهرجان رغم الظروف المحيطة".