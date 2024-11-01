نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على الريد كاربت.. منة شلبي تخطف الانظار في مهرجان الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وبدأ منذ قليل توافد نجوم الفن على السجادة الحمراء لحضور حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بالدورة السابعة، إذ كانت الفنانة الشابة سمية الألفي أول الحضور.

خطفت الفنانة منه شلبي الأنظار إليها على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة في سهرة تشهد توزيع جوائز المسابقات الرسمية، داخل مسرح البلازا.

وكان في مقدمة الحضور الفنانة هاجر السراج، فدوى العبد، المخرج خالد يوسف، هشام ماجد، داليا مصطفى،، أمير المصري، اسماء جلال، الفنان كامل الباشا، عمر الشناوي، هاجر السراج، المنتج جمال العدل، أحمد حاتم.

وكان ضمن أول الوصول على “الريد كاربت” هم صُناع الأفلام القصيرة، ودخل أحد مخرجي الأفلام القصيرة وفي يده الشال الفلسطيني، دعمًا لأهالي وشهداء غزة.

ارتدت الفنانة سلوي محمد علي الشال الفلسطيني أثناء حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى بدورته السابعة، والتقطت الصور التذكارية به تعبيرًا منها على دعمها للقضية الفلسطينية.

وتختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، الليلة في حفل ضخم لتوزيع جوائز المسابقات الرسمية، داخل مسرح البلازا، ومن المقرر أن تشهد السجادة الحمراء حضور عدد كبير الفنانين من بينهم مايان السيد، هاجر السراج، داليا مصطفى، جيهان خليل، بشرى، نسرين طافش، ميس حمدان، جيهان الشماشرجي، منة شلبي، أمينة خليل، ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنى، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، داليا شوقي، انجي علاء، على قاسم، خالد منصور وشادي الفونس، سلوى محمد على، مريم نعوم، أحمد مجدي.