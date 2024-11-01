بعد شغلها مؤشرات بحث جوجل.. كيف بدأت مي عز الدين مشوارها الفني؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر أسم الفنانة مي عز الدين تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انطلاق العرض الأول لأحدث أعمالها المسرحية “قلبي وأشباحه” ولهذا السبب يعرض لكم دوت الخليج الفني تفاصيل عن حياة الفنانة مي عز الدين الفنية والشخصية..

بدايتها الفنية

في عام 2001، علمت أن الفنان محمد فؤاد يبحث عن وجه جديد ليشاركه البطولة في فيلمه رحلة حب، فأخذت الزمام في يدها وطلبت من صديق العائلة المخرج منير راضي أن يعرفها على مخرج الفيلم محمد النجار، بعد ذلك اقترح على الفنان محمد فؤاد الذي أُعجب بها وأسند إليها الدور

أما الظهور الثاني لها فكان في مسلسل أين قلبي، إذ لعبت فيه دور ابنة الفنانة يسرا في المسلسل؛ كانت يسرا قد أعجبت فيها وعرفت منها أنها سبق لها القيام ببطولة فيلم أمام محمد فؤاد، فاتصلت بمجدي أبو عميرة مخرج مسلسل أين قلبي وأخبرته أنها وجدت من ستقوم بدور ابنتها في المسلسل، وفعلا أسند الدور لها رغم وجود أربعين مرشحة. أكدت مي أنها تعلمت الكثير من يسرا من خلال المشاركة معها.

خطبتها

كانت قد خطبت في عام 2009 إلى لاعب كرة القدم محمد زيدان، ولكنهما انفصلا بعد فترة قصيرة.

مولدها

ولدت في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة أبو ظبي واقامت فيها لأربع سنوات ثم عادت لبلدها مصر، حصلت على الإجازة الجامعية في الآداب قسم اجتماع من جامعة الإسكندرية. مثلت العديد من الأدوار في السينما المصرية والإنتاج التلفزيوني في مصر الحديث.