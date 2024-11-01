لهذا السبب.. مي عز الدين تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر أسم الفنانة مي عز الدين تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعد انطلاق العرض الأول لأحدث أعمالها المسرحية "قلبي وأشباحه"، أول أمس، بالتعاون مع الفنان عمرو يوسف، ضمن فعاليات موسم الرياض وسط حضور جماهيري كبير، ويستمر عرض المسرحية حتى يوم 2 من شهر نوفمبر القادم.

أحداث مسرحية "قلبي وأشباحه"

تدور أحداث المسرحية في قصر مهجور يُعتقد أنه مسكون بالأشباح، حيث يقرر عمرو يوسف دخول هذا القصر ذي التاريخ الغامض، يواجه مجموعة من الأشباح، تقوم مي عز الدين بمحاولة ترويضهم، وتظهر الأشباح بشكل غير متوقع، تُصوَّر الشخصيات الكوميدية والغريبة.

أبطال وصناع مسرحية "قلبي وأشباحه"

وتضم مسرحية «قلبي وأشباحه» بطولة عمرو يوسف ومي عز الدين وحمدي المرغني، تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز، وإخراج محمد محمدي.

آخر أعمال مي عز الدين

وكان اخر اعمال مي عز الدين هو ظهورها كضيف شرف في مسلسل كوبرا، الذي دارت أحداثه في إطار أكشن تشويقي، وقدم محمد إمام خلاله شخصية كوبرا وهو ميكانيكي يملك ورشة تصليح سيارات ويتهم بجريمة قتل مما يضطره للهرب إلى مكان بعيد، وضم مجدي كامل، محمود عبدالمغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، علاء مرسي، هشام إسماعيل، منة فضالي، محمود البزاوي، وكزبره، ومن تأليف أحمد أبو زيد وإخراج أحمد شفيق.

و أيضا شاركت في مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ودارت أحداثه في حقبة زمنية قديمة تعود إلى عشرينيات القرن الماضي، وشارك في العمل كل من فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، ثراء جبيل، محمد عبدالعظيم، سلوى عثمان، محمود البزاوي، وضياء عبدالخالق، كما شاركت في مسرحية زواج اصطناعي، بطولة بيومي فؤاد، محمد أنور، مصطفى غريب، ودارات احداثها حول شخصية شروق وفاروق، اللذان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية.