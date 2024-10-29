عمرو دياب يحذف كل صوره على إنستغرام!! وضع النجم عمرو دياب أكثر من 31 مليون متابع لحسابه على انستغرام في حيرة بعدما قام فجأة بحذف كل الصور والفيديوهات

وضع النجم عمرو دياب أكثر من 31 مليون متابع لحسابه على انستغرام في حيرة، بعدما قام فجأة بحذف كل الصور والفيديوهات التي توثق لحفلاته على مدار الأعوام الماضية، وكان آخرها الترويج لحفله المنتظر مع نجوم مهرجان الجونة يوم 31 أكتوبر الجاري.

وما زاد حيرة الجمهور من خطوة حذف كل منشورات عمرو دياب على انستغرام، أن بعض هذه المنشورات لازالت موجودة على صفحته الرسمية على الفيس بوك، ولكنها توقفت عند توثيق حفله في الكويت.

ولم يتم الإعلان عن تعرض الحساب لأي سطو إلكتروني، وتوقع البعض أن تكون الخطوة مجرد تمهيد للإعلان عن عمل فني كبير، علما أن عمرو دياب لم يلجأ لهذه الحيلة الدعائية سابقا.