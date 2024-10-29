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وضع النجم عمرو دياب أكثر من 31 مليون متابع لحسابه على انستغرام في حيرة، بعدما قام فجأة بحذف كل الصور والفيديوهات التي توثق لحفلاته على مدار الأعوام الماضية، وكان آخرها الترويج لحفله المنتظر مع نجوم مهرجان الجونة يوم 31 أكتوبر الجاري.
وما زاد حيرة الجمهور من خطوة حذف كل منشورات عمرو دياب على انستغرام، أن بعض هذه المنشورات لازالت موجودة على صفحته الرسمية على الفيس بوك، ولكنها توقفت عند توثيق حفله في الكويت.
ولم يتم الإعلان عن تعرض الحساب لأي سطو إلكتروني، وتوقع البعض أن تكون الخطوة مجرد تمهيد للإعلان عن عمل فني كبير، علما أن عمرو دياب لم يلجأ لهذه الحيلة الدعائية سابقا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو دياب يحذف كل صوره على إنستغرام!! وضع النجم عمرو دياب أكثر من 31 مليون متابع لحسابه على انستغرام في حيرة بعدما قام فجأة بحذف كل الصور والفيديوهات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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