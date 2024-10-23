فن ومشاهير

الجمعة والسبت.. العرض الفرنسي "في مواجهة الأم" لأول مرة في العالم العربي ضمن فعاليات (دي-كاف)

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القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي-كاف"،  العرض الفرنسي "في مواجهة الأم"، للمخرج البلجيكي جاي كاسيه في عرضه الأول في العالم العربي، يومي الجمعة والسبت 25 و26 أكتوبر، في تمام الثامنة مساءً على مسرح الفلكي، وذلك بدعم من منطقة إيل دو فرانس، سفارة فرنسا في مصر، المعهد الفرنسي في القاهرة، والمعهد الفرنسي في باريس.

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العرض كتابة وأداء جان رينيه ليموان، ويدور حول أم تموت بشكل مأساوي في بلد بعيد يعصف به العنف والجنون. بعد عدة سنوات يقرر ابنها أن يرتب لقاءً معها، ما بعد الموت، ليعترف لها بكل ما لم يجرؤ على أن يخبرها به، ويسترجع الابن التقلبات التي ألمّت بعلاقة دامت 40 عامًا.

 

معلومات عن المخرج جاي كاسيه


جدير بالذكر أن مخرج العرض جاي كاسيه درس الفنون البصرية في الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة في مدينة أنتويرب، وعمل مديرًا لمسرح تونيلهويس. يستكشف مسرح كاسيه تاريخ أوروبا وقواها الاجتماعية والسياسية التي تتصارع من أجل الهيمنة، مع التركيز دومًا على البعد الإنساني.  

 

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معلومات عن جان رينيه ليموان


أما جان رينيه ليموان فبدأ الكتابة في عام 1985 وقدّم مسرحيته الأولى "لي فولي بيرجير" في مسرح بورتا رومانا في ميلانو. بدأ حياته المهنية ممثلًا مع فرقة ليندسي كيمب، ثم عمل مساعدًا لاتحاد مسارح أوروبا ومسرح أوديون أوروبا وتعاون بشكل دوري مع الأكاديمية التجريبية للمسارح.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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