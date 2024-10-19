نيللي كريم تتصدر ترند جوجل لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة نيللي كريم ترند جوجل وذلك بعدما حضرت “ أسبوع الموضة” في الرياض بفستان من تصميم مصممة أزياء سعودية.

وكانت قد اعتذرت الفنانة نيللي كريم عن مشاركتها في فيلم “ برشامة” للمؤلفة شيرين دياب وخالد دياب وإخراج خالد دياب بسبب انشغالها بأفلام أخرى.

وبدأت نيللي مؤخرًا التحضير لفيلم جديد بعنوان أناناسة، من تأليف مريم نعوم، وإنتاج أحمد الدسوقي شركة sky limit، وجاري حاليًا الاتفاق على كافة تفاصيل التجربة والتعاقد مع الأبطال المشاركين بجانب نيللي كريم.

كما تنتظر عرض فيلمها هابي بيرزداي، والذي انتهت من تصويره في يونيو الماضي، ومن المقرر تحديد الموعد النهائي لعرضه خلال الفترة المقبلة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، يناقش العديد من القضايا الهامة أبرزها عمالة الأطفال.