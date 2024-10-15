منال محيي الدين تتألق في قبة الغوري ضمن فعاليات وزارة الثقافة

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن الفعاليات الفنية والثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة في مختلف مراكز الإبداع، يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر حفلًا للفنانة المصرية وعازفة الهارب الشهيرة منال محيي الدين، يوم الخميس 17 أكتوبر في تمام الثامنة مساءً.

يأتي هذا الحفل ضمن جهود الوزارة لدعم التراث الفني والموسيقي وإحياء الآلات التقليدية في قالب عصري.

برنامج الحفل.. مزج بين الكلاسيكية والتراث العربي

يتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من المقطوعات الموسيقية المتنوعة، التي تمزج بين الموسيقى الكلاسيكية العالمية والموسيقى العربية التراثية.

تقدم منال محيي الدين خلال الحفل مؤلفات جديدة تمثل مزيجًا فريدًا من القديم والحديث على آلة الهارب، التي تعتبر أحد أبرز الآلات التي ارتبط اسمها بها في الساحة الفنية المصرية والدولية.

رحلة نجاح منال محيي الدين.. من المحلية إلى العالمية

منال محيي الدين نشأت في أسرة فنية، وبدأت مسيرتها مع آلة الهارب في سن العاشرة. التحقت بمعهد الكونسرفتوار وتخرجت بتقدير امتياز، قبل أن تحصل على منحة للدراسة في أكاديمية الفنون والموسيقى بألمانيا.

وتعتبر منال أول عازفة هارب في أوركسترا القاهرة السيمفوني عام 1991، وهو الإنجاز الذي وضعها في مصاف أفضل عشر عازفات للهارب على مستوى العالم.

اسم لامع في عالم الموسيقى

استطاعت منال أن تحقق شهرة واسعة داخل وخارج مصر، حيث قدمت العديد من الحفلات الناجحة وشاركت في المحافل الدولية.

بفضل جهودها، تمكنت من إحياء آلة الهارب وإبرازها كجزء مهم من المشهد الموسيقي العربي، لتصبح اسما لامعا ارتبط بهذه الآلة مصريًا وعالميًا.

تمثيل مصر في المحافل الدولية

منال محيي الدين لم تكتف بالنجاح المحلي، بل مثلت مصر في العديد من المناسبات الدولية، وحققت حضورًا قويًا بفضل قدرتها على تقديم الهارب بشكل مختلف، مما ساعد في بناء قاعدة جماهيرية كبيرة لهذه الآلة النادرة.