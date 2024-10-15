القاهرة - محمد ابراهيم - رمضان 2025: روجينا تتحدث عن مسلسلها الجديد وتكشف عن استراتيجيتها في التعامل مع الشائعات

رمضان 2025: روجينا تتحدث عن مسلسلها الجديد وتكشف عن استراتيجيتها في التعامل مع الشائعات.. تحدثت الفنانة روجينا عن كيفية مواجهتها للشائعات والانتقادات السلبية، وأعلنت عن مشروعها الجديد في رمضان 2025.

رمضان 2025: روجينا تتحدث عن مسلسلها الجديد وتكشف عن استراتيجيتها في التعامل مع الشائعات

خلال مقابلة لها مع ET بالعربي، أكدت روجينا أنها تعمل على مسلسل من إخراج مي ممدوح وتأليف محمود عزت، يتناول قضايا المرأة. وأشارت إلى أن الموضوع قد يثير استياء بعض الرجال.

وعن الشائعات، أوضحت روجينا أنها تفضل عدم الدخول في الجدل، وتختار الرد في الوقت المناسب فقط عندما تشعر بحاجة للتواصل مع جمهورها.

مؤخرًا، شاركت روجينا صورًا جديدة على حسابها في إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة ترتدي فستانًا أسود بكتف واحد، مما أبرز رشاقتها.

تتميز روجينا في أغلب إطلالاتها بالبساطة والأناقة، سواء كانت في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال. وتعتمد في جمالها على مكياج هادئ، مع ترك شعرها منسدلًا على كتفيها، مما يضفي عليها لمسة من الأنوثة والجاذبية.