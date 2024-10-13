أرخص دول العالم للسفر في عام 2025

أرخص دول العالم للسفر في عام 2025كشفت دراسة حديثة أجرتها منصة "هاللو سيف" عن أرخص الدول للسفر إليها خلال عام 2025، بناءً على الميزانية اليومية لشخص واحد. وبحسب هذا التقرير، قد تمكنت عدد من الوجهات المذهلة من جذب الأنظار وذلك بميزانياتها المعقولة للسياح.

وتقدم هذه الدول تجارب سياحية فريدة بتكلفة منخفضة، ما يجعلها الوجهات المثالية للمسافرين الذين يبحثون عن المغامرات دون استنزاف حساباتهم المصرفية.

فيما تتصدر القائمة لاوس حيث تعتبر دولة رائعة على مسار الرحالة بجنوب شرق آسيا، وهي تقع بين تايلاند وفيتنام. وبحسب ما جاء فإن متوسط الإنفاق اليومي لمسافر واحد يبلغ في اليوم نحو 10 جنيهات إسترلينية فقط.

بينما بالمرتبة الثانية، جاءت كازاخستان حيث يبلغ متوسط الإنفاق خلال اليوم 14 جنيهًا إسترلينيًا، كما تشتهر كازاخستان بتاريخها العريق الذي يجمع بين الثقافات الشرقية والغربية، مما يوفر للسياح فرصة استكشاف مجموعة متنوعة من المعالم التاريخية، مثل طريق الحرير القديم وأسواقه.

بينما احتلت رواندا وفي المرتبة الثالثة حيث يبلغ متوسط الإنفاق 16 جنيهًا إسترلينيًا وكذلك لا يوجد إنفاق يزيد عن 30 جنيهًا إسترلينيًا بأي بلد في هذه القائمة.

تعتبر لاوس الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، واحدة من أرخص الوجهات السياحية في العالم. فهي وجهة مثالية للمسافرين الباحثين عن الاسترخاء والاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة. وتتميز لاوس بمزيج من الجبال الشاهقة، والأنهار المتدفقة، والمعابد البوذية القديمة، حيث يمكن للسياح زيارة مواقع تاريخية مثل معبد وات فو، والتجول في العاصمة الساحرة فينتيان. كما تشتهر الدولة بالأنشطة السياحية المائية، مثل رحلات القوارب على نهر ميكونغ الشهير.

وأظهرت الدراسة أن السفر إلى دول مثل لاوس، كازاخستان، ورواندا وغيرها من الأماكن لا يتطلب ميزانية كبيرة، مما يجعلها وجهات مثالية للمسافرين الذين يبحثون عن مغامرات بأسعار معقولة. تقدم كل من هذه الدول تجارب سياحية فريدة تتراوح بين الطبيعة الساحرة، التاريخ العريق، والأنشطة الثقافية المتنوعة، ما يضمن للمسافرين تجربة غنية وذات قيمة مقابل ما ينفقونه.

وتشمل أرخص البلدان للزيارة في عام 2025، لاوس كازاخستان رواندا غانا منغوليا أرمينيا بوركينا فاسو جورجيا مالي بورما هايتي ملاوي الهند نيبال صربياش*وكالات

