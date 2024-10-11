القاهرة - محمد ابراهيم - إسعاد يونس: "شخصية تيتا زوزو فيها شبه كبير من حياتي"

حلت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ضيفة برنامج "On Set" المذاع عبر قناة On، وتحدثت إسعاد يونس أثناء اللقاء عن مسلسل "تيتا زوزو"، وكواليس العمل.



إسعاد يونس: شخصية تيتا زوزو في شبه كبير من حياتي

وتحدثت الفنانة إسعاد يونس عن الشبه بين شخصيتها وشخصية تيتا زوزو التي تقدمها من خلال أحداث المسلسل قائلةً:

"محمد عبد العزيز يعرفني بقاله 11 سنه في صاحبة السعادة وأحمد فايق صاحب الفكرة يعرفني بقاله 25 سنة، لذلك بصمات شخصيتي بالنسبالهم معروفة فـ أكيد شخصية تيتا زوزو فيها شبه كبير من حياتي".



وتابعت الفنانة إسعاد يونس، عن القضايا التي يسلط الضوء عليها مسلسل تيتا زوزو قائلة:

"محمد عبد العزيز إشتغل عليها بعد كده وطبعا بمتابعة مدام شيرين عادل المخرجة الرائعة، هما كانوا بيظبطوا الموازين مع بعض".

قصة مسلسل تيتا زوزو

تدور قصة وأحداث مسلسل تيتا زوزو حول الدكتورة إعتزاز والتي تقوم بتجسيد شخصيتها الفنانة إسعاد يونس وهى جدة لديها العديد من الأحفاد وتعمل على حل المشاكل التي تواجههم.

طاقم عمل مسلسل تيتا زوزو

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل تيتا زوزو يشارك فيه نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنانة إسعاد يونس، صلاح عبدالله، نور محمود، إيناس كامل، سمر علام، حمزة العيلي، محمد كيلاني، بسمة داوود، وآخرين من النجوم، والعمل من إخراج شيرين عادل.