من أجل لبنان.. عبير نعمة تقف وقفة إجلال لبلدها

القاهرة - محمد ابراهيم - في إطار مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربيّة في دورته الـ٣٢ في القاهرة، تستعدّ الفنّانة اللبنانيّة عبير نعمة للوقوف على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصريّة مساء الأربعاء (16 تشرين الأول) برفقة أوركسترا سيني سيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

تفاصيل مساندة عبير نعمة لبلدها



يأتي هذا الحفل في مرحلة مصيريّة يمرّ فيها لبنان، أعلنت على إثرها نعمة عن أنّ عائدات مُشاركتها في الحفل ستُخصّص للأسر المُتضرّرة في لبنان، في لفتة وطنيّة وإنسانيّة تُجسّد تضامنها مع وطنها في ظلّ هذه المحنة الصعبة، كجزء من تأكيدها على أنّ الفن هو رسالة إنسانيّة قبل أيّ شيء.

عبير نعمة

تفاصيل حفل عبير نعمة



هذا الحفل يُعدّ أحد أبرز فعاليّات المهرجان، حيث ستحمل نعمة جمهورها إلى رحلة موسيقيّة وغنائيّة ممزوجة بالأمل والتضامن مع وطنها لبنان.