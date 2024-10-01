نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. عرض "أكتوبر الذهبي" يُحيي ذكريات الانتصارات على المسرح الصغير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في إطار الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تنظم وزارة الثقافة المصرية عرضًا مسرحيًا تحت عنوان "أكتوبر الذهبي" على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وذلك مساء يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر.

يأتي هذا العرض ليعكس الأهمية التاريخية لهذا الانتصار ويعيد إحياء الروح الوطنية من خلال تقديم عمل فني يجمع بين الدراما والموسيقى، بالتعاون مع البيت الفني للمسرح وقطاع الإنتاج الثقافي.

التعاون الفني والإنتاجي

عرض "أكتوبر الذهبي" يُعد ثمرة تعاون مشترك بين عدة جهات فنية وثقافية، حيث يشارك فيه نخبة من نجوم مسرح القاهرة للعرائس، تحت رعاية الدكتورة لمياء زايد، رئيسة دار الأوبرا المصرية، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.

يشمل العرض رؤية إبداعية للدكتور أسامة محمد علي، فيما جاءت الكتابة والتأليف من توقيع رحمة محجوب، منار عز الدين، ومحمد عسكر.

الإبداع الموسيقي والتصميم الفني

يتميز العرض بمزيج من الموسيقى والمؤثرات الصوتية التي أبدعها الفنان محمد الرافعي، بالإضافة إلى سينوغرافيا تدمج بين البساطة والإبهار من تصميم شادي قطامش وأميرة عادل.

يُشرف على الإخراج الميداني هاني عز ورفعت ريان، فيما يتولى إخراج العمل المسرحي بشكل كامل الفنان رضا حسنين، الذي يسعى لتقديم تجربة مسرحية متميزة تُلهب مشاعر الجمهور.

رسالة العرض وأهمية المناسبة

يمثل عرض "أكتوبر الذهبي" استرجاعًا لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التي شكلت نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث.

من خلال هذا العرض، تسعى وزارة الثقافة لتجسيد روح النضال والشجاعة التي تميز بها المصريون في هذه المرحلة الحرجة، وتقديم رسالة فنية تستلهم القوة والإرادة التي أدت إلى تحقيق هذا الانتصار العظيم.