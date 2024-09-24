نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. هند صبري تروج للجزء الثاني من مسلسلها البحث عن علا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنانة هند صبري جمهورها بفيديو قصير لها من الموسم الثاني من مسلسلها الجديد البحث عن علا، وذلك المقرر عرضه على نيتفليكس، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلقت “صبري” على الفيديو قائلة:"علا عبدالصبور اتجوزت تاني موعدنا الخميس مع الموسم الثاني من البحث عن علا"، مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

موعد الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا

ينتظر صناع وأبطال مسلسل "البحث عن علا 2" عرض أولى حلقاته في 26 سبتمبر الجاري حصريًا عبر منصة "نتفليكس". ومع اقتراب الموعد، يترقب الجمهور بشغف كبير عودة شخصية "علا عبد الصبور"، خاصةً أن المسلسل يشكل جزءًا من ذكريات الكثيرين، خصوصًا النساء اللواتي عشن مع "علا" وتفاصيل حياتها الاجتماعية والعملية لسنوات.

التجربة الثانية مع سوسن بدر

"البحث عن علا 2" يمثل التعاون الثاني بين هند صبري وسوسن بدر بعد نجاحهما في مسلسل "عايزة أتجوز". هذا التعاون يتسم بالمحبة والمودة كما أوضحت هند في تصريحاتها. أشارت إلى أن العمل مع سوسن يمنحها الكثير من المتعة، ليس فقط على المستوى المهني، بل أيضًا على المستوى الشخصي، حيث تشعر بتقارب كبير بين شخصياتهما.

إطار اجتماعي مشوق وكوميدي

مسلسل "البحث عن علا 2" يأتي في إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا والتشويق، مع تقديمه لحكايات واقعية مأخوذة من الحياة اليومية، ما جعله يلقى صدى واسعًا لدى الجمهور، خاصة بين النساء،المسلسل يطرح تطورات وأحداثًا جديدة في حياة "علا"، وسط التغيرات التي تمر بها في مختلف جوانب حياتها.

فريق العمل وطاقم المسلسل

إلى جانب هند صبري وسوسن بدر، يضم فريق عمل المسلسل نخبة من الفنانين، منهم طارق الإبياري، ظافر العابدين، ندى موسى، محمود الليثي، وغيرهم الكثير. المسلسل من إخراج هادي الباجوري، ويعد من أكثر الأعمال المنتظرة على "نتفليكس" في الفترة المقبلة، لما يتضمنه من مشاهد مشوقة وكوميدية تعكس واقع الحياة الاجتماعية.