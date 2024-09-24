نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "معلش حقك عليا".. بهذه الطريقة اعتذر حسام حبيب من تامر عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتذر الفنان حسام حبيب للنجم تامر عاشور من خلال ستوري نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، كتب: “على فكرة ياجماعة أنا بهزر هو فنان محترم وليه جمهور كبير وبيقدم فن راقي".

وأضاف حسام حبيب:" انا بعتذرله لو كان الهزار تقل انا بس كنت بنكشه لأنه تقيلها عليا شويتين بس هو زميل ومحترم وبيقدم فن محترم أنا بحب اللي هو بيقدمه وهو اجتهد ولكل مجتهد نصيب معلش حقك عليا يا نجم”.

خلاف حسام حبيب وتامر عاشور

ويذكر إنه نشب خلاف بين حسام حبيب والفنان تامر عاشور منذ فترة بسبب بعد دفاع الاخير عن أهل شيرين، ليرد عليه حسام حبيب برد قوي، قائلا: “سمعنا ناس غريبة بتدخل في أمور مش أمورها خالص، ومنهم ناس أشباه فنانين، مفيش فنان بيدي حق لنفسه يدخل في حياة غيره، لأن الفنانين بيبقى عندهم إحساس، وتصريحات شيرين خلت شكلهم مش ظريف خالص”.

آخر أعمال تامر عاشور

وكان آخر أعمال الفنان تامر عاشور هي أغنية بعنوان "هيجيلي موجوع" فى شهر يناير الماضي لتكون أول أغانيه فى عام 2024، والأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، كما طرح أغنية «وداع وداع»، التي طرحها منذ فترة، عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت نجاحًا كبيرًا، من كلمات محمد خشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري، وصقر ومصطفى نصر.

كلمات اغنية وداع وداع

جاي بعد ما شفت غيرك قلبي تندم على اللي فات

جاي بتفتح صفحه دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيره مش هنحيى في اللي مات

وداع وداع وداع مش فضيلك أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك

اصله مش خدامك جنابك سلام سلام سلام واستبينا

خلاص مافيش كلام ما علينا قوللي طب ايه اللى جابك

وداع وداع وداع مش فاضيلك

انا قلبي مات خلاص مش صافيلك اصله مش خدام جنابك

أوعى تضمن يوم ولاقي لحد قلبه في مره ساب

كنت عارفك يوم هترجع آه وهتدوق العذاب

ده اللي زيك مش هلومه كان كفاية عليه الغياب