نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ذكرى ميلاده.. مصطفى قمر من شوارع إسكندرية لنجم سوبر ستار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصاف اليوم 22 سبتمبر ذكري ميلاد مصطفي قمر، الذي ولد عام 1966 بمحافظة الإسكندرية، واستطاع اثبات نفسه وتغلب علي عقبات الحياة وانتقل من سلالم مدرجات كلية تجارة وشارع المعمورة إلى استخدام جيتاره وصوته العذب في كبري حفلات الغناء، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مسيرة الفنان مصطفى قمر..

حياة مصطفى قمر الشخصية

وُلد مصطفى قمر 22 سبتمبر عام 1966، بمحافظة الإسكندرية، تخرج في كلية التجارة، قسم إدارة أعمال، عمل قبل شهرته في "فرن عيش بلدي"، و"بائع سوداني"، عام 1993 تزوج من زميلته بالجامعة غادة عيسى، ورُزق منها بولدين إياد وتيام، لكنهما انفصلا عام 2015 ليتزوج سرا من شابة إسكندرانية في نفس العام، كما رفعت شقيقته أماني قضية" إثبات نسب" بحقه في فبراير 2015، واتهمته فيها بالتهرب من التجنيد وتزوير قيد عائلي، بعدما شككت في نسبه لأمها وطالبته برد الميراث الذي حصل عليه.

مسيرة مصطفى قمر الفنية

تعرف مصطفى قمر علي الملحن حميد الشاعري بحفل بالعجمي، وساعده على الانتقال إلى القاهرة، ووقع عقد لمدة 7 سنوات مع شركة "سونار"، وكانت أول أغنية لـ مصطفى قمر هي أغنية" ولا يا أبو خد جميل".

أبرز أعمال مصطفى قمر

كان من أبرز أعمال مصطفى قمر في السينما هو فيلم «أصحاب ولا بيزنس»، ألبوم" حياتي" الذي طرحه عام 2001، أغنية «حبيب حياتي»، قدم أغنية «السود عيونه» عام 1998، وأغنية «الليلة دوب بعدها بعام واحد وكلا الأغنيتين أفضل أعمال التسعينات.

أفلام مصطفى قمر

شارك مصطفى قمر في تمثيل عدد من الأعمال منها: الحب الأول، أصحاب ولا بزنس، قلب جريء، كلم ماما، بحبك وأنا كمان، حبك نار، حريم كريم، عصابة الدكتور عمر، مفيش فايدة، جوة اللعبة، فين قلبي، البعض لا يذهب للمأذون مرتين،علي يا ويكا، وضيف شرف في "لحظات حرجة، توتو وبيجامة، المفتش كورومبو، زهرة وأزواجها الخمسة، مسلسل في اللالالند"، مسلسل فارس بلا جواز.

ألبومات مصطفى قمر

وشارك مصطفى قمر في عدد من الألبومات وهم: وصاف، لياليكي، سكة العاشقين، افتكرني، لمن يهمه الأمر، طال الليل، نار الحب، عنيك وحشاني، عايشين، حياتي، منايا، بحبك وأنا كمان، أحلام، روحي فيك، انسي، لسه حبايب، علي ياويكا، هي، مولاي سبحانك، أنا مطمن، ضحكت ليا، لمن يهمه الأمر 2.