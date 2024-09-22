انت الأن تتابع خبر تامر حسني يضطر لإيقاف سيارته بعد أن حاصره الجمهور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إضطر الفنان المصري تامر حسني، إلى إيقاف سيارته في الشارع بمنطقة التجمع الخامس، بعد أن فاجأه الجمهور بالإلتفاف حوله والتقاط الصور معه معبرين عن مدى حبهم لنجمهم المفضل.



وفي التفاصيل، فوجئ تامر حسني أثناء توجهه لإحياء إحدى الحفلات في التجمع الخامس بالقاهرة، بالجمهور يلتف حوله يطلبون منه التوقف والتقاط الصور التذكارية معهم، ليقوم تامر بتلبة طلبات جمهوره وينزل من السيارة لالتقاط الصور، وسط علامات السعادة على تامر بترحيب الجمهور به.



ونشر تامر على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو يوضح تجمع الجمهور حوله، وعلق عليه بقوله: "أجدع سلام لأهالي شارع الـ90 حبايب قلبي" .