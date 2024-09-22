نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. كارولين عزمي تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة كارولين عزمي، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشرها صورة جديدة، في أحدث ظهور لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت في هذه الصورة بإطلالة رياضية مميزة، كشفت عن جمالها ورشاقتها، خطفت أنظار متابعيها حيث نالت الصورة إعجاب كثير من جمهورها، حتى تصدرت مؤشرات البحث.

آخر أعمال كارولين عزمي

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة كارولين عزمي الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "حق عرب"

ومسلسل "حق عرب" بطولة كل من أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

أحداث مسلسل "حق عرب"

دارت قصة مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، والذي يجسد شخصية «عرب السيوركي» عن رحلة بحثه عن قاتل والده، ويذهب للعمل في أحد مصانع الأخشاب التي يمتلكها رياض الخولي خلال الأحداث فيجد نفسه في صراعات وتصادمات مع وليد فواز، الذي أصابه بعاهة مستديمة في الماضي، وعلى إثرها فقد عينه، وتتصاعد الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.